Reprodução/Instagram Ana Maria Braga faz piada com repórter e web reage

Ana Maria Braga foi criticada pelos internautas nesta quarta-feira (19) ao fazer um comentário sobre a aparência da repórter Juliane Massaoka.

A apresentadora deixou Juliane sem graça ao fazer uma piada considerada preconceituosa da ascendência dela.





Tudo começou quando a jornalista agradeceu a veterana pela confiança em deixá-la no comando do programa na semana anterior. "Eu sei o quanto você preza pelo seu público, que é a coisa mais sagrada para você, então, você deixar esse espaço na nossa mão foi muito [importante]. Obrigada. A gente vive em um mundo com tanta vaidade, ego, competitividade, e você vai na contramão, abre portas, compartilha", disse.

Foi, então, que Ana Maria respondeu: "Você foi fantástica, você abriu até o olho. Eu estava olhando lá em casa, sem poder falar, mas eu falei: ‘Nossa, a ‘japa’ abriu o olho".

Desconfortável, Juliane tentou quebrar o climão. "No começo, um minuto para começar o ar, eu fiz [abriu os olhos]. Falei: ‘É o que?'".

A cena foi comentada nas redes sociais, já que, dizer para pessoas asiáticas "abrirem os olhos" é considerada uma atitude preconceituosa, levando em consideração que os olhos deles seriam anormais.

