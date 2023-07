Reprodução/Instagram Gabriela Versiani sofre onda de ataques em declaração de 1 mês de namoro

Gabriela Versiani está sofrendo ataques após fazer uma publicação comemorando o primeiro mês de namoro com Murilo Huff.

Alguns internautas acusaram a influenciadora de ser responsável pelo afastamento do cantor do filho e da mãe da criança, além de exagerar na exposição do relacionamento.





"Fez ele esquecer do filho e da mãe do menino. Aff quanto egoísmo", disse uma; "Deus abençoe, mas eu posso estar enganada, mas se vocês compararem as postagens dos dois como casal, eu não vejo tanta empolgação da parte dele como a empolgação da parte dela", comentou outra.

Outro seguidor ainda apontou um plágio na declaração de Versiani. "É a mesma legenda da foto com o Kevinho do ano passado".

Por outro lado, os fãs do casal fizeram questão de mandar mensagens positivas e de carinho para os pombinhos.

