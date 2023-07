Reprodução / Instagram / @caetanoveloso Caetano Veloso se emociona em velório de João Donato

Caetano Veloso, de 80 anos, foi um dos artistas que compareceu no velório de João Donato, que aconteceu ontem (18) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Caetano e João eram amigos, o par também fizeram o sucesso A Rã.

"Estava chorando de saudade, mas, ao mesmo tempo, me sinto feliz pensando nele. Ele viveu lindamente. Donato era música encarnada. Ontem estava pensando nele. Toda a música dele é perfeita e rica, simples e ultra complexa. Não tem igual. Ele era uma luz celeste andando pela Terra", falou o cantor.

"São lembranças demais. Fizemos algumas parcerias. Tenho uma honra enorme de ter botado o dedo em algumas poucas coisas dele", encerrou Caetano.