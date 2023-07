Reprodução/Instagram Ariana Grande apaga fotos do casamento em meio a rumores de separação

Ariana Grande apagou todas as fotos do casamento com Dalton Gomez das redes sociais. Neste semana surgiram rumores de que os dois estariam se divorciando .

Na manhã desta quarta-feira (19) os fãs notaram que a cantora deletou as imagens da cerimônia oficial, em meados de maio de 2021.





Além dos registros do matrimônio, a artista apagou a declaração de aniversário, em maio deste ano.

Por outro lado, Ariana ainda mantém algumas fotos ao lado do possível ex no perfil do Instagram.

O site TMZ divulgou que Ariana e Dalton estariam separados desde janeiro deste ano, e que estariam se divorciando. Eles teriam ficado distantes um do outro desde quando ela foi escalada para um dos papéis principais do filme musical Wicked. Apesar disso, os dois continuam amigos e ainda mantém contato.

