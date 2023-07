Reprodução TV Globo - 19.07.2023 Carmo Dalla Vecchia e Ana Cecília Costa no 'Encontro com Patrícia Poeta' desta quarta-feira (19)

Convidado do “Encontro com Patrícia Poeta” desta quarta-feira (19), o ator Carmo Dalla Vecchia, que está no ar como Érico em “Amor Pefeito”, recebeu um recado da atriz Ana Cecília Costa, que vivencia a personagem Verônica no mesmo folhetim.



Ana Cecília relembrou os trabalhos que fez junto com Vecchia e ressaltou a parceria na atual novela das seis. “Carmo, meu querido, nós já fizemos tantos trabalhos juntos: ‘Cama de Gato’, ‘Cordel Encantado’, ‘Jóia Rara’, ‘Órfãos da Terra’ e agora fazemos ‘Amor Perfeito’. Para mim, tem sido muito especial contracenar contigo”, iniciou.



“Te admiro muito e te desejo tudo de bom na tua vida pessoal. É muito bonito esse encontro nosso depois de toda essa trajetória juntos, nesse momento maduro. Bonito te ver nessa idade, como homem, como artista e ver tudo o que você construiu”, disse Ana.



Carmo agradeceu a homenagem da parceira profissional: “Ana Cecília, uma atriz tão genial e tão carinhosa. Acho que nesse papel a gente acertou, porque tem uma coisa do olho no olho, da sinceridade dos dois”. Ele ainda revelou que a temática do folhetim “toca em um lugar muito particular” dele.



Na novela, Érico, o personagem defendido por Carmo Dalla Vecchia, é bissexual. Fora da ficção, o artista, que é casado com o novelista João Emanuel Carneiro, reforça a importância da representatividade LGBTQIAP+.

