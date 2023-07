Reprodução Instagram - 19.07.2023 Kevinho e a mãe, Suelli Azevedo

Suelli Azevedo, mãe do cantor Kevinho, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (19). Ela havia sido diagnosticada com nódulos na mama e por isso fez uma cirurgia às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein na última segunda-feira (17).



“Hoje vou para casa curtir meus amores. O que tinha que ser retirado já não pertence mais a mim. Obrigado pelas mensagens, meus amores. Vocês me fortalecem com tanto carinho”, escreveu ela nos stories do Instagram.



Na última terça-feira (18), Kevinho compartilhou nas redes sociais uma carta aberta para a mãe: “A pessoa mais importante da minha vida”. Na publicação, ele ainda elencou diversas fotos junto com Suelli, algumas no hospital e outras quando ele ainda era um bebê.



“Será mais uma luta vencida para o seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que Ele quer. Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier. Você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo na vida”, escreveu Kevinho.



Confira a carta aberta na íntegra:





