Reprodução/Instagram 'Comportamento predatório', diz advogada de vítimas sobre Felipe Prior

Maira Pinheiro, advogada das quatro mulheres que denunciaram Felipe Prior, comentou sobre o comportamento do ex-BBB. Ele foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro cometido em 2014.

"Os mesmos atributos que fizeram com que esse cara fosse cultuado e tivesse 6 milhões de seguidores, são os atributos que fazem dele um estuprador em série. Não é nem um pouco surpreendente que aquele cara que tenha tido aqueles mesmos comportamentos tenha cometido esses crimes no passado", disse a advogada no 'Encontro'.





A profissional também falou das ameaças que vem recebendo dos fãs do arquiteto. "E é o mesmo problema social que levou as pessoas a se sentirem à vontade para tentar constranger uma mulher no exercício da profissão, e que levou as pessoas a acharem razoável embarcar nessa teoria da conspiração de que quatro mulheres se juntariam pra prejudicar um homem só porque ele é famoso".

Por fim, Maira foi direta ao analisar o comportamento do influenciador. "Na verdade, antes de ele ser famoso por ser ex-BBB, era famoso nos meios que ele circulava por ter um comportamento predatório contra as mulheres".

Além da condenação, Felipe Prior é réu em outro caso e investigado em mais dois pelo mesmo crime.

