Fortuna de Sofia Vergara está protegida por contrato pré-nupcial

O fim do casamento de Sofia Vergara e Joe Manganiello não vai atrapalhar a atriz financeiramente. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o ex-casal assinou um contrato pré-nupcial rígido.

A fortuna da atriz está avaliada em R$866 milhões, valor bem maior do que o ex. Ela tem fundos por volta de US$ 180 milhões (R$ 866 milhões), enquanto o ator tem um patrimônio estimado em US$ 40 milhões (R$ 192 milhões).





O dinheiro acumulado por Vergara vem da participação da série 'Modern Family'. Por anos, ela foi a atriz mais bem paga da TV, chegando a faturar US$500 mil por episódio.

Como jurada do talent show 'America's Got Talent', ela recebe US$70 mil por episódio, totalizando US$ 10 milhões (R$ 48 milhões) por uma temporada.

Sofia e Joe mantinham as fortunas separadas e já chegaram a comentar publicamente sobre o assunto. "Ele [Maganiello] disse, 'faça o que você quiser, vou assinar o que você quiser'", brincou ela em uma entrevista em 2015.

A separação dos artistas foi anunciada na segunda-feira (17) após sete anos de casamento.

