O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A vítima acusa o arquiteto por um caso de violência que ocorreu em 2014. A denúncia foi feita em 2020 e a decisão da condenação é da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo.

O caso ocorre em sigilo e a condenação é em primeira instância. Prior pode recorrer em liberdade. As informações foram divulgadas pelo portal Universa. O iG Gente entrou em contato com a equipe de Prior, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

Maira Pinheiro, uma das advogadas da vítima, se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. "Um já foi. Agora faltam os outros três, para bater a meta de pelo menos 24 anos de cana", afirmou nos stories do Instagram. Já no Twitter, ela relatou que passou por "três anos e meio de muita luta, muita resistência feminista e muita combatividade".

"Nossa cliente foi achacada nessa rede, recebi ligações com ameaças contra mim, contra ela e até contra a minha filha por causa da minha atuação no caso. Faltam mais três processos aos quais ele responde, os três por estupro. As penas somadas podem chegar a 24 anos. Temos um longo caminho ainda pela frente. Espero que de agora em diante as pessoas pensem duas vezes antes de associar a esse sujeito. Viva a luta das mulheres", complementou.





A decisão da Justiça avalia que Felipe se valeu da força física para praticar a violência contra a vítima, identificada como Themis. Os documentos apontam que o ex-BBB movimentou a vítima de maneira agressiva, "segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que 'não queria manter relações sexuais'".

Ainda nas declarações oficiais sobre o caso, a juíza afirma que não há dúvida de que houve crime. Ela cita o prontuário médico da vítima, que atesta "laceração na região genital, prints de mensagens entre Themis e o réu, depoimentos dela, de Prior e de testemunhas de defesa e de acusação".

