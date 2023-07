Reprodução/Instagram Felipe Prior

Nesta segunda-feira (10), foi divulgada a condenação do ex-BBB Felipe Prior. Ele deve ficar seis anos de preso em regime semiaberto por estupro. A advogada da vítima comemorou a decisão da justiça e pontuou que o arquiteto ainda está sendo investigado por mais outros casos de violência contra a mulher.



"Nós, advogadas e advogados responsáveis pela defesa da vítima Themis, recebemos com muito alívio a notícia da condenação de Felipe Antoniazzi Prior pela prática do crime de estupro. A sentença reconheceu a relevância da palavra da vítima, somada ao robusto acervo probatório, e rechaçou as tentativas da defesa do acusado de descredibilizá-la valendo-se de clichês e estigmas machistas e patriarcais", informou a advogada Maíra Pinheiro ao iG Gente.

"Nosso objetivo agora é garantir que o agressor receba uma punição justa e seja responsabilizado pelos outros três estupros pelos quais é investigado", completou.



A denúncia foi feita em 2020 e a decisão da condenação é da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo. O caso ocorre em sigilo e a condenação é em primeira instância. Prior pode recorrer em liberdade, segundo informações divulgadas iniciamente divulgadas pelo Portal Universa.



