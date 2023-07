Reprodução/Instagram - 18.07.2023 Bruno Baketa, conhecido como 'Viúvo do Twitter', é acusado de traição





Bruno Baketa, conhecido como "Viúvo do Twitter", voltou a repercutir na rede social nesta segunda-feira (17). O homem viralizou após compartilhar declarações à esposa Ivy Beatriz, após a companheira morrer por complicações de uma síndrome rara, Klippel-Trenaunay. As homenagens, feitas em março deste ano, alcançaram cerca de 4 milhões de pessoas.

A publicitária Luiza Rocha retomou o assunto na web ao acusar Baketa de traição, afirmando que se envolveu com ele antes de Ivy morrer. Identificada como "Luba" na rede social, ela contou que Bruno assegurou a ela que estava se separando da companheira.

"Desde que nos conhecemos, ele me assegurou repetidamente que estava em processo de separação e que desejava construir uma vida comigo. Ele expressou seus sentimentos, compartilhou seus planos futuros e afirmou que estava em transição do relacionamento atual", expôs no "Medium".





Luiza ainda disse que "nunca se sentiu tão enganada na vida" ao descobrir o "Viúvo do Twitter" na web e citou o impacto na saúde mental. "Os holofotes estavam todos virados para ele e foi um claro caso de espetacularização do sofrimento. O 'Viúvo do Twitter' ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não parecia real para mim", avaliou.

"Até hoje não sei o que foi real. Entrei em surto. Fui diagnosticada com estresse pós-traumático, depressão severa que levou à automutilação e tentativa de suicídio. Carreguei uma culpa que não era minha e isso me fez querer que tivesse sido eu, não ela. É preciso lembrar que amor e a empatia são fundamentais em tempos difíceis como esse. E tenho essa coisa que colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. E foi sendo assim, que me perdi de quem eu era. Sentir tudo que senti sozinha foi o que me matou", complementou.

Após a repercussão do caso, Luiza tornou o perfil privado no Twitter e Bruno apagou a página na rede social.

