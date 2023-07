Reprodução/Instagram "Não me calo", diz Gizelly Bicalho após ser criticada por comentário sobre Prior

Gizelly Bicalho deu o que falar nas redes sociais ao comentar a condenação de Felipe Prior por estupro. Após o vídeo viralizar, a advogada foi alvo de críticas por alguns internautas.

Assim, a ex-BBB fez questão de aparecer no perfil do Twitter para rebater os haters.





"Biscoito!? Eu não ME CALO! Só isso!! Eu não defendo macho que é acusado de crimes contra mulher. Eu tenho uma causa de vida que é defender mulheres! Tenho os sentinelas desde 2020 e nunca me calei diante de atrocidades e não seria agora que eu me calaria", escreveu ela.

Foi durante o 'Pod dar Prado' que Gizelly quebrou o silêncio sobre o assunto. "Quando eu saí do programa, me falaram: ‘Nunca toque no nome desse cara’. A Globo me ligou, porque na época a assessoria de imprensa da gente [participantes do reality] era a Globo, e falou: ‘Nunca toque no nome dele’. E assim eu fiz", afirmou ela.

Biscoito!? Eu não ME CALO! Só isso!!

