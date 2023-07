Reprodução/Instagram Patrícia Poeta limita comentários nas redes sociais após volta ao 'Encontro'

Nesta segunda-feira (17) Patrícia Poeta retornou ao Encontro após uma temporada de férias. Com muitos elogios para as substitutas, Tati Machado e Valéria Almeida, a apresentadora limitou os comentários de uma publicação.

Ao celebrar a volta no comando do programa, ela publicou fotos com as "parceiras" e com outros convidados.





"Mais que um Encontro com o propósito de levar todos os dias, para você aí de casa, informação, entretenimento e música boa. Obrigada Tati Machado, Valéria Almeida e Ana Thais Matos pela parceria! Vocês são mara! Sarah Beatriz arrasou com seu talento e simpatia! Volte sempre que quiser! Esperamos vocês amanhã de novo no nosso bat encontro às 9:30 da manhã. Um beijo pra todos e muito feliz de estar de volta!", escreveu ela.

Após alguns comentários de amigos e internautas, Patrícia decidiu limitá-los sem explicação.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: