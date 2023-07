Reprodução/TV Globo 'Vai na Fé': Lumiar e Lui Lorenzo se beijam com trilha sonora especial; detalhes

Nesta segunda-feira (17), o público de Vai na Fé vai acompanhar uma evolução no relacionamento de Lumiar (Carolina Dieckmann) e Lui Lorenzo (José Loreto).

Com a presença do cantor Lulu Santos no Refúgio Lumiar para fazer um show em homenagem à Dora (Claudia Ohana), o casal vai se sentir inspirado pelo clima romântico e vão se beijar.





Ao som de 'Como uma onda', Lui vai elogiar a amada. "Eu queria ficar aqui, assim pra sempre. Linda", dirá ele com a mão no ombro dela.

Emocionados, os dois vão se encarar e se beijar junto com a música.

Lui e Lulu Santos ainda vão cantar juntos após a cena romântica.

