Famosos lamentam a morte de João Donato

João Donato, cantor e um dos pioneiros da bossa nova, faleceu aos 88 anos.

Ele morreu após enfrentar uma série de problemas de saúde.

Vários famosos usaram das redes sociais para lamentar a morte do cantor. “João Donato foi um dos seres humanos mais incríveis que conheci nessa passagem, um Brasileiro sensacional… me chamava de Marcelinho e isso enchia meu coração. Vou sentir muito sua falta meu amigo, descanse em paz”, disse Marcelo D2.

“‘Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim’. João Donato se foi hoje aos 88 anos. Obrigado por tudo, grande maestro!”, falou Guilherme Boulos.

“R.I.P. João Donato. Tive o privilégio de receber João na minha casa 2 ou 3 vezes por semana durante todo o ano de 1989. Ele vinha gravar suas “demos” no meu estúdio. Aprendi muito de música Brasileira com ele. Vá em paz, meu amigo! Grato pela honra de te conhecer pessoalmente”, desejou Ritchie.

A ex-presidente Dilma também lamentou a morte do músico: “A música popular está de luto. A morte de João Donato deixa o Brasil e o mundo tristes. Ele era um gênio e um músico profundamente identificado com o país. Meus sentimentos a Ivone Belém e família. As melodias de João estarão para sempre na alma do povo brasileiro”.