Reprodução Jesuíta Barbosa acusa namorado de agressão: 'Não estou bem'

O ator Jesuita Barbora preocupou os seguidores nesta segunda-feira (17) ao relatar ter sido agredido supostamente pelo namorado Cícero Ibeiro.

Através dos Stories do Instagram, Jesuíta acusou: "Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner (parceiro em inglês)". A mensagem trazia as iniciais de Cícero Ibeiro.





















Minutos após publicar o desabafo, o ator apagou a publicação. Jesuíta Barbosa e Cícero Ibeiro fizeram a primeira aparição juntos em agosto de 2022, durante um show. No mesmo ano, o ator fez sucesso com o personagem Jove, na novela da Globo, Pantanal.

Eita o jesuita barbosa pic.twitter.com/HLcSEC45y1 — marina (@marina_cordovil) July 17, 2023