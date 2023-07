Reprodução/Globo - 27.06.2023 Patrícia Poeta e Manoel Soares no 'Encontro'

O apresentador Manoel Soares quebrou o silêncio sobre a relação com Patrícia Poeta após a demissão da Globo. Na tarde desta segunda-feira, no programa "A Tarde é Sua", Soares revelou se voltaria a trabalhar com Poeta.



Manoel e Patrícia Poeta trabalharam juntos no "Encontro" por um ano após a mudança estratégica da Globo, batizada de "Super Manhãs". No entanto, a relação dos dois nunca pareceu boa. Diversas vezes momentos constrangedores aconteceram no programa ao vivo, como cortes e indiretas.

Manoel Soares, desta vez, foi direto e apontou que "não se entre no mesmo rio duas vezes" ao ser questionado se voltaria a trabalhar com Patrícia Poeta.“A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. E não se entra duas vezes no mesmo rio porque, quando não entramos, aquela água que nós entramos já passou. E aquela pela que entramos também já passou”, disse o apresentador.



Prestes a estrear um novo programa, o "Bombou", Manoel Soares ressaltou que não descarta nada. "Eu, obviamente, não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, se for algo saudável, se for algo tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo. Obviamente que hoje eu tenho um projeto pessoal de comunicação que não caminha na mesma direção da TV Globo", salientou.