Xuxa falou da vontade em se tornar avó durante o "Mais Você" desta sexta-feira (14). Questionada por Ana Maria Braga sobre o desejo de ter netos, a apresentadora explicou que não pressiona Sasha Meneghel para ter filhos com o marido, João Figueiredo, mas não esconde que gostaria que isso acontecesse logo.

"Sem pressão, sem força nenhuma, mas eu quero. Quero poder brincar com meus netos, quero ter isso. Falo para Sasha: 'Sem pressão, mas se você tiver filhos daqui a dois anos, vou estar com 62, sabe?'. Já fui mãe com 35 anos, então não queria ser avó com 63, mas sem pressão, sei que é o tempo dela", afirmou na conversa exibida na Globo.





Louro Mané aproveitou para brincar com a declaração contraditória e ironizou: "Sem pressão, mas vai logo". "Louro, mando foto para ela de bebê o tempo todo. Falo: 'Olha que lindo esse bebezinho, que bochecha'. O João era bochechudo quando pequeno, então falo que é sem pressão, mas olha que carinha linda", respondeu Xuxa, entre risadas.

A convidada de Ana Maria ainda disse se orgulhar pela trajetória profissional da filha na área da moda e ainda celebrou o relacionamento de Sasha com João. "Ela está casada com o João, que tem uma voz incrível, sempre cantou muito para ela. Eles se conheceram na África, os dois eram missionários cuidando de crianças. Então eles têm as mesmas paixões e amores. É tão bom, tão lindo", avaliou.



