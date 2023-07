Reprodução/Instagram Claudia Raia mostra Luca com Aracy Balabanian e Gloria Menezes

Claudia Raia aproveitou o fim de semana no Rio de Janeiro e colocou as visitas em dia. Em post no Instagram, ela mostrou que esteve na companhia dos filhos mais velhos, da irmã e de outros amigos famosos, entre os quais, Paolla Oliveira, Mariana Ximenes e Luiz Fernando Guimarães.

Ela também promoveu um encontro do filho caçula, Luca, de cinco meses, e com as veteranas atrizes Aracy Balabanian e Gloria Menezes. As três contracenaram em ao menos dois clássicos da dramaturgia: Rainha da Sucata (1990) e A Favorita (2008-2009).

Claudia postou um álbum, que contava também com fotos ao lado da filha do meio, Sophia Raia e com a irmã, Olenka Raia. "Fim de semana no Rio com os meus amores", legendou a artista que compartilhou também cliques com amigos.

Nas imagens, Luiz Fernando Guimarães e a família dele, algumas das filhas da ficção, Paolla Oliveira, Mariana Ximenes e Fernanda Souza, e também a diretora, Denise Saraceni, a figurinista Gogoia Sampaio e o maquiador Ale de Souza. Confira o álbum.