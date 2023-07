Reprodução/Instagram Mel Maia comenta post de MC Daniel e movimenta fãs

"Um sonho do meu coração que ainda vou realizar, uma filha. Levou 10 segundos pra eu virar amigo da Alice no avião, não é inteligência artificial kkk", escreveu MC Daniel em seu Instagram, ao postar uma foto ao lado de uma garotinha. Mel Maia respondeu: "NHOOOOOOOOOOOOOO" e o comentário teve mais de 23 mil curtidas.

Quase 500 pessoas deixaram sua opinião na interação de Mel e Daniel. "Será que vem danimel?", comentou um. "@mcdaniell vc será um excelente pai com toda certeza. A amizade com a Alice é verdadeira,criança só se identifica com quem tem alma boa e isso vc tem de sobra graças à Deus", disse outro. "Ser pai é massa cara pode acreditar". Enquanto seguidores incentivam o casal a ter filhos, outros alertam a atriz de Vai na Fé a não engravidar no momento. "Ai, imagina a 'Alice' de vocês!", escreveu uma; "Não faz filho pra agradar macho, não! Faça quando você quiser e se sentir pronta pra ser mãe!", disse outra.