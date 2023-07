Reprodução/Instagram Thais Fersoza e Michel Teló em férias no cruzeiro da Disney

"Pensem na alegria.. sempre tivemos o desejo de fazer o Disney Cruise Line e nessas férias deu certo! Realizando o sonho de conhecer o navio Disney Wish que é simplesmente uma experiência incrível!!!! Uma estrutura impressionante… os personagens mais lindos e carinhosos..! Gostoso demais viver esses momentos mágicos em família! E tá só começando!", escreveu Thais Fersoza ao compartilhar com seus seguidores, neste sábado (15), as primeiras imagens das férias em família.





Além dela, estão a bordo o marido, Michel Teló, e os filhos Melinda e Theodoro, que aproveitaram para tietar Mickey e Minnie dentro do barco. "Encontro especial! Muito chamego nessa dupla", disse Thais.