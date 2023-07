Reprodução Na Europa, Regina Casé reclama de perrengues e filas: 'Um inferno'

Vida real! A atriz Regina Casé surpreendeu os seguidores ao mostrar o lado menos romântico da viagem à Europa com a família. Nesta sexta-feira (14), a veterana reclamou dos perrengues e das filas, que são muitas, já que a região europeia está na alta temporada do verão.

Nesta tarde, a atriz apareceu com casacos em meio a chuva de Londres, na Inglaterra.

"Para vocês não dizerem que na internet, no Instagram, a gente só mete caô dizendo que está tudo ótimo (...) ontem, anteontem, tudo maravilhoso, hoje está chovendo sem parar um minuto, entendeu? Com essas crianças querendo correr, sair do lado de fora, um inferno, um pesadelo...", desabafou.

Regina Casé está acompanhada do marido Estevão Ciavatta, do filho Roque, de 10 anos, da filha Benedita, de 34, do genro João Pedro, e do neto Brás, de 6 anos.

"Mesmo para ir para algum lugar dentro, o museu tem fila, o café -- não é o café da Prada, que tudo que é turistinha quer ir, não -- [tem fila], qualquer lugar que você quer entrar para tomar um café a mulher fala que você tem que ter um mês [de reserva]", relatou.

"Insuportável, pesadelo (...) tô falando a verdade, tá? Estou ensopada, com as crianças irritadas lá no hotel", completou.