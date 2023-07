Reprodução/Instagram A ex-empresária opinou diante das acusações: "A oportunidade é um vento"





Após sofrer acusações por ter um relacionamento tóxico e abusivo com Xuxa, a ex-empresária Marlene de Mattos se pronunciou diante dos comentários dos fãs da artista nas redes sociais.

Em um post do Instagram, a ex-diretora comentou sobre a situação. "A oportunidade é um vento. Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite", disse ela.

As acusações ocorreram durante o documentário "Xuxa - O Documentário", da Globoplay, onde a apresentaora contou as situações delicadas da relação entre ela e o pai e do encerramento do programa "Xou da Xuxa".

Em outras entrevistas, Xuxa falou da dificuldade de reencontrar a ex-empresária das falas abusivas direcionada a ela. "Era uma prisão.[Ela] já chegou de um jeito assim: 'se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou'. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente", desabafou.

Marlene de Mattos foi empresária da apresentadora e estiveram presentes na "TV manchete" e na Globo por 18 anos, mas terminou em 2002.

Alguns artistas, como Letícia Spiler, ficaram impressionados com a atitude da diretora com a artista e opinaram sobre o assunto. "No início eu fiquei muito preocupada em fazer o trabalho direito. E eu não tinha essa preocupação em aparecer na câmera. Só que a Marlene me apavorava um pouco. Ela falava: ‘você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’. Eu tinha que escolher criança, estar com tudo organizado, era um trabalho de atenção, assistência de palco. Eu ficava perdida lá atrás", comentou.

A atriz Drika Marinho também falou da relação das duas e acusou Malerne de racismo, ao lembrar de um episódio em que participou do balé da cantora Kelly Key. "Depois de muitos anos dançando com Kelly Key, a Marlene entrou como diretora, quis tirar todo o balé que estava dando certo, fez um teste e chamou bailarinos novos", relembrou.