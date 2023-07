Reprodução/Instagram A influenciadora está animada com o novo ciclo





A influenciadora Karoline Lima contou aos seguiodores no Instagram que começou a frequentar a terapia para melhorar a saúde mental, nesta sexta-feira, (14).

Ela contou as expectativas para a primeira sessão. "Gente, já estou pronta para a minha terapia, esse grande evento. Vem aí um novo momento da vida dela, uma mulher muito mais equilibrada, muito mais paciente, uma mulher completamente regulada da cabeça", disse.

A ex- namorada do jogador Éder Militão relatou que sentiu dificuldade em relatar traumas e situações que já passou para a terapeuta. "A gente já começa do meio do caminho a história, pois se eu tiver que explicar tudo, eu vou ter que pagar três sessões de terapia seguida, no lugar de três pacientes dela, para usar esse tempo só pra mim e contar desde o começo", explicou.

Nesta segunda-feira, Karoline e Éder Militão comemoraram o primeiro aniversário da filha Cecília, em uma festa luxuosa no interior de São Paulo.

O evento foi muito repercutido nas redes sociais, após ser alvo de brigas, vexames e confusões. A namorada atual do atleta, Cássia Lourenço, foi alvo de muitas críticas pela roupa decotada que usava na festa. A influenciadora não se sentiu muito confortável na comemoração e desapareceu.

Além disso, uma convidada foi acusada de arremessar uma latinha de doces na melhor amiga de Karoline e como resultado, foi explusa do local.