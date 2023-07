Reprodução / Instagram / @melissamelmaia Mel Maia

No ar como a personagem Guiga na novela das sete “Vai na Fé” , escrita por Rosane Svartman, a intérprete Mel Maia compartilhou com os seguidores do Instagram uma abordagem que um “Homem tarado” fez contra ela ontem (13).



Ela explica que estava caminhando para os Estúdios Globo, com o intuito de continuar as gravações do atual trabalho, quando foi abordada pelo “Boa noite” em tom tendencioso. Mel ressalta que sabe diferenciar a sinceridade das segundas intenções.



“Boa noite, estava indo gravar uma hora dessas, engraçado, não é? Eu dou ‘Boa noite’ para todo mundo que aparece, tanto aqui dentro [Estúdios Globo] como lá fora. A gente sabe como é o ‘Boa noite’ sincero e o ‘Boa noite’ de tarado”, afirmou ela.



Ela acrescentou que “O que não falta é homem tarado na rua” e defendeu ainda: “‘Boa noite’ normal é ‘Boa noite’ normal. Mas, aí você dá ‘Boa noite’ para um tarado e ele ‘Boa noite’ [em tom prolongado e sugestivo]. Nossa, vai se ferrar”.



Mel Maia é vista atualmente como Guiga em “Vai na Fé”. A atriz ganhou destaque na teledramaturgia quando deu vida à protagonista Rita, de “Avenida Brasil”, durante a versão infantil. A fase adulta da personagem foi assumida por Débora Falabella.

