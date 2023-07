Reprodução/Globo - 14.07.2023 Valéria Almeida e Tati Machado foram elogiadas no comando do 'Encontro'





Tati Machado e Valéria Almeida concluem as duas semanas a apresentação do "Encontro" nesta sexta-feira (14), em meio a muitos elogios de espectadores pela sintonia no comando do programa. Patrícia Poeta retorna das férias na próxima semana e internautas pediram que a dupla não deixe o elenco fixo de apresentadoras na atração matinal.



"Melhor dupla, Tati Machado e Valéria Almeida. Não deixem Patrícia voltar", afirmou uma pessoa no Twitter. "A Globo devia deixar a Tati Machado e a Valéria Almeida definitivamente apresentando o 'Encontro'", sugeriu outra. "'Encontro' com a Tati Machado e Valéria Almeida é muito bom, que energia e sintonia que elas têm. Podem ser promovidas já, alô Globo", comentou mais uma.







Patrícia entrou de férias no início de julho, logo após Manoel Soares deixar a Globo. Espectadores apontaram como a nova dupla entregou uma afinidade melhor nas duas semanas, em relação ao ano criticado de Poeta e Soares, em que internautas sugeriram uma relação conturbada no programa diante dos cortes nas conversas e falta de interação.

"Hoje estou prestando atenção no programa 'Encontro' e ficou bem mais leve sem os dois apresentadores. A Tati Machado está arrebentando", expressou uma pessoa. "Valéria e Tati Machado hoje estão querendo deixar o povo brasileiro com saudade mesmo", escreveu outra. "A salvação do 'Encontro está bem aí diante da Globo, com Tati Machado e Valéria Almeida. Por que insistir em uma apresentadora sem carisma e forçada como a Patrícia Poeta?", opinou mais uma.

