Reprodução/Instagram Key Alves era jogadora de vôlei profissional

Na última quinta-feira (13), Key Alves voltou a ser assunto na Web. Isso porque, de acordo com alguns internautas, a ex-BBB teria comprado curtidas para aumentar o engajamento em um post feito por ela no Instagram. Trata-se de um vídeo no qual havia mais curtidas do que visualizações no momento em que os seguidores a criticaram.



“Ainda tenho que ver fake news dizendo que estou comprando curtidas. Sério, gente? Vou comprar bolsas, sapatos, carros, casas, e não curtidas! Vai caçar o que fazer. Tem tantas subcelebridades pra vocês falarem”, iniciou ela.



Key ainda disse que, além das invenções falsas sobre o engajamento que tem no Instagram, diversas outras mentiras são veiculadas, como nos assuntos relacionados à vida amorosa dela e também nas festas que ela costuma frequentar.



“Surreal, eu nem fui campeã! Me deixem ser feliz”, pediu ela via stories. Ela ainda acrescentou que está “ajudando pessoas, crianças e idosos” e que por onde passa transmite “simpatia”.



“Sou extremamente educada e só vejo mentiras na internet. Vocês que fazem isso estão ficando fora da casinha. Que lugarzinho doentio. Tenho dó de quem deseja o mal a mim, porque quem me protege não dorme”, finalizou a ex-BBB.

