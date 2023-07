Gabriela Ferraz Camargo Marcos Oliveira revela problemas na vida sexual

Marcos Oliveira, 66 anos, contou que está com a vida sexual interrompida devido a problemas de saúde.

Em conversa com o podcast “Papagaio Falante”, o ator revelou que continua com uma bolsa de colostomia. "Estou com fístula, um monte de coisa. Estou ainda com [bolsa] de colostomia, de vez em quando dói. O piu-piu [pênis] não funciona mais".

Ele ressaltou, que apesar de não transar mais, isso não significa que não tem mais tesão. Marcos ainda disse que parou de assistir filmes adultos, por ter “acabado a fantasia”. "Na vida você tem fases. Você aproveita as fases dela, depois que vai acabando, vai acabando".

"Estou de colostomia e a parte de baixo teve uma fístula, um caminho que o organismo criou, da uretra entre a próstata e a bexiga, fez um caminho que foi sair lá no ânus. E esse caminho sempre contaminava com bactérias de fezes, ia para a uretra e lá recontaminava", explicou o uso da bolsa.

De acordo com o ator, ele fez o uso de antibióticos de forma preventiva, mas isso tornou as bactérias resistentes. Em 2021, por causa dos antibióticos, o artista teve que ser internado após passar mal e em 2022, passou por uma cirurgia.

"Eu tomava o antibiótico normal de farmácia e a [bactéria] começou a ficar resistente. Chegou uma época que eu estava [tomando um fármaco de forma contínua], um dia passei mal, cai, bati a cabeça, quase morri em casa. Fui no posto de saúde, o médico analisou e disse que precisa internar no hospital. Fui internado, estava totalmente imundo, sujo, me tiraram e deixaram sedado. Fiquei lá uns três dias, me deram antibiótico venoso, não funcionou, tiveram que trocar o antibiótico, e tive que ficar 14 dias lá. Nesse tempo, para não ter problema de comunicação de fezes com o xixi, eles fizeram a colostomia", falou Marcos.

Ele destacou que ainda não tem previsão de retirada da bolsa de colostomia, visto que a região anal ainda tem fístulas que podem provocar uma infecção caso a bolsa seja retirada.

Marcos Oliveira tem aproveitado as redes sociais e as entrevistas para pedir ajuda dos fãs para sobreviver e custear o tratamento, já que ficou impossibilitado de trabalhar por muito tempo. Mas segundo o ator, agora já está possibilitado para voltar aos palcos e atuar.