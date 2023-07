Reprodução/Globo - 13.07.2023 No 'Mais Você', Xuxa falou dos traumas pessoais abordados no documentário





O documentário de Xuxa chega ao Globoplay nesta quinta-feira (13) e a apresentadora adiantou questões abordadas no projeto em entrevista à Ana Maria Braga, no "Mais Você". A artista explicou que "reafirmou" os abusos que sofreu de Marlene Mattos ao se reencontrar com a ex-empresária para a produção.

"Um caso que muita gente quer saber como que foi meu encontro com Marlene. Gostam de falar de um abusador bacana. Sofri um abuso psicológico, de poder e confiança dela. Vendo ela falando, reencontrando, reafirmei isso. Sei que minha história tem muito mais do que só isso. Queria que as pessoas não vissem ou quisessem só ver isso, tivesse esse olhar", afirmou.





Xuxa e Marlene trabalharam 19 anos juntas e ficaram afastadas pelo mesmo período, revisitado com detalhes para construir o documentário. A apresentadora comentou como achava que os abusos que sofreu foram apenas na infância, mas perceberam como os casos ultrapassaram a adolescência.

"Tive histórias de abuso na minha vida, comecei a mexer em caixinhas que não queria ou que não achava que não deveria. E aí comecei a me lembrar de outras coisas, achava que [os abusos] tinham parado nos 13 anos, não foi, continuou e veio na minha vida adulta. A gente que vive em um mundo machista acha que aquilo é normal, a mulher passar por aquilo. Falando disso, comecei a me ouvir", avaliou.

