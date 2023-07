Reprodução / TV Globo Xuxa é criticada por usar termo errado no Mais Você

No “Mais Você” desta manhã (13), Xuxa deu uma entrevista para Ana Maria Braga onde discutiu os assuntos abordados em seu documentário, que estreia hoje.

Uma fala da rainha dos baixinhos sobre seu companheiro, Junno Andrade, chamou atenção dos internautas, que a chamaram a corrigiram. “Se você falar para ele ‘Vem cá, eu quero que você se vista de travesti’ ou ‘Você vai ser uma drag, ta bom? Agora você vai fazer o papel de um travesti’, ou não sei o que, ele é tão bem resolvido que ele faria com toda a força dele.”

Na web, as pessoas apontaram que Xuxa errou a falar que travesti é uma identidade masculina e que ninguém se veste de travesti, porque não é uma fantasia. “Xuxa, travesti se fala no feminino. pelo amor de Deus”, disse uma. “Entrevista da Xuxa tinha que fechar com uma derrapada? "Se eu pedir pro Juno fazer UM Travesti..." Poderia ter usado outra coisa pra exemplificar o companheirismo do cara, né minha fia? ,"Ain mi mi mi"... Ela mais do que ninguém deveria saber, a forma correta”, comentou outro.