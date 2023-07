Reprodução / Instagram / @pedroscooby Cintia Dicker curte publicação com frase sugestiva

Nesta quarta (12), Pedro Scooby foi um dos nomes mais comentados na internet após o surfista ser flagrado deixando a festa de Vini Jr. com uma morena. Em meio a polêmica, Cintia Dicker, com quem Pedro teve uma filha recentemente, curtiu uma postagem com uma mensagem sugestiva.

“Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho”, dizia o post.

Mesmo com os rumores de traição, o atleta usou os stories para negar a acusação. "Não vou ficar falando muito que vai parecer que estou me justificando com uma porra que não existe. pegaram uma foto, eu andando do lado de uma pessoa. Coitada! Estou até com pena esta menina, que é amiga nossa", começou Pedro.

"Eu tinha bebido e não ia dirigir meu carro. O Leo, um amigo meu, falou: 'eu dirijo para você'. Essa amiga nossa pegou a carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela. Olhei agora e as pessoas estão pirando. Não é foto minha beijando ninguém ou de mão dada com ninguém. É andando do lado da pessoa na rua. Virou crime! (risos). As pessoas piraram mesmo", explicou.