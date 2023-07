Reprodução/Instagram A atriz apostou em um vestido cor de rosa claro, inspirado na boneca dos anos 60





A atriz Margot Robbie usou um look inspirado na Barbie dos anos 60 e roubou a cena durante a premiere do filme, em Londres, nesta quarta-feira, (12).

O vestido foi escolhido e desenhado pela estilista Vivienne Westwood, que usou como referência "Barbie da noite encantada", a qual a versão dos anos 60 é a mais famosa de todas.

A peça de roupa é cor de rosa claro, caída nos ombros, junto a um chale com plumas brancas. Na lateral do vestido, há uma rosa bordada e além disso, nos pés de Margot, há uma sandália de salto alto transparente. No pescoço, usava um colar de pérolas e nas mãos, luvas da mesma cor do traje.

A atriz, que interpretará Barbie, estava acompanhada do ator Ryan Gosling, que interpretará Ken, o qual usava um conjunto azul bebê e sapatos brancos.

Ryan Gosling and Margot Robbie at the #Barbie European Premiere. pic.twitter.com/j8VQZpvZq0 — Pop Base (@PopBase) July 12, 2023

O filme tâo esperado pelos telespectadores chega ao Brasil no dia 20 de julho. O trailer já está disponível nas plataformas digitais.