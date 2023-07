Reprodução/Instagram O cantor lança diamante para a estreia da nova música "Joia Rara"





O cantor Pedro Sampaio deixou os fãs curiosos ao mostrar nova joia de R$ 160 mil reias feita com o próprio cabelo no perfil do Instagram, nesta quarta-feira, (12).

Com o novo single "Joia Rara", em parceria com MC TATO prestes a ser estreado, o artista planejou encomendar o adereço. No stories, ele explicou aos fãs. Eu fiz em comemoração ao meu novo single Jóia Rara, que vai ser lançado na quinta”.

Muitos internautas ficaram impressionados com a criação e comentaram na publicação. "Que coisa mais linda! Uma joia segurando outra.", disse uma fã, "A joia rara é você", falou outra, "Tô passada!", exaltou uma seguidora.

O cabelo é a parte do corpo mais fácil de produzir uma joia, por possuir uma alta quantidade de carbono na queratina, presente nos fios. Para isso, uma pequena porção do cabelo é cortada e enviada para a empresa produzir o objeto valioso.

O preço da joia pode variar e até ser mais caro que os orçamentos dos diamantes normais. 0.1 quilates de uma pedra custam aproximadamente R$ 3 ml reais e 3 mil quilates custam R$ 160 mil reais.

Após revelar bisexualidade, Pedro Sampaio contou para ao podcats "Quem Pode, pode" a reação do pai quando descobriu que era bi. "Ele reagiu como um baque, tomou um baque porque não esperava. Mas, eu percebi que, nas conversas que tive com ele, porque é importante conversar... [...] Percebi que o principal ponto era sociedade... O que a sociedade, e os outros vão pensar..." , desabafou.