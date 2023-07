Reprodução/Instagram A ex-BBB se pronunciou nos stories: "Já, já me cancelam por isso também"





A apresentadora Rafa Kalimann utilizou a nova trend de inteligência artificial para simular como seria a futura filha e se pronunciou diante das críticas que recebeu dos seguidores, nesta quarta-feira, (12).

As imagens estão publicados no perfil do Instagram da ex-BBB. Na lengenda, ela escreveu. "Inteligência artificial, isso não se faz! Vocês acharam parecidas? (Se não achou, não responde, grata. Estou completamente rendida e não quero fazer outra coisa hoje que não seja ver essas fotos, toda hora eu vou lá no app e coloco pra gerar uma nova foto com minha cara. Se imaginando eu estou assim, imagina quando eu for mãe, mesmo".

Porém, os internautas não gostaram do que viram e criticaram a apresentadora. "Achei tão feio quem criou esse app colocar imagens de criança com esse tipo de roupa mostrando quase as beiradas.", comentou um usuário.

No direct do Instagram, um seguidor também criticou Rafa. "Como você compartilha isso, Rafa? Não viu como estão criando as imagens das crianças? Sexualizando e vulgarizando. Como você que crê em Deus não viu isso? Que triste".

Logo em seguida, pelos stories ela logo rebateu. "Agora pronto! Ja, já me cancelam por isso também. Não tem como ver maldade nisso se você não tem maldade nos olhos, na moral", disse.

A apresentadora está curtindo com o namorado, o empresário Antônio Bernado Palhares, uma viagem para Ibiza, na Espanha e publicou alguns registros nas redes sociais.