Reprodução/ Instagram Influenciadora critica show de Beyoncé e Camilla de Lucas rebate

A influenciadora Rayza Nicácio disse, pelos stories do Instagram, que nãi iria ao show da turnê da Beyoncé porque não condizia com quem ela era agora. A fala não foi bem vista por internautas e a ex-BBB Camilla de Lucas fez questão de rebater.



Ryzya disse as roupas e as letras da cantora remetiam a uma outra época da vida dela, que não condiz com quem ela é hoje. “Em resumo: eu não quero ser quem posso me tornar quando a ouço", completou a influenciadora.



A influenciadora Livia Brasil também se manifestou sobre o show de Beyonce e concordou com Ryzia. "Durante o show, como cristão, vi representações no palco que jamaias quero ver novamente", disse ela.



As falas foram criticadas pela web e Camilla de Lucas respondeu.

“Aham, a música pode te transportar pra certos momentos da sua vida. Ainda bem que fui, pela primeira vez na vida, assisti ao show, contemplei vocal e performance de qualidade e me levou pra uma época de formação de caráter feminino e uma época onde me empoderei como mulher“, comentou a ex-BBB.



“Até porque, grande parte do trabalho da Beyoncé são letras inteligentes e construtivas“, disse Camilla de Lucas. Por fim, concordou que era uma escolha da Rayza essa tomada de decisão. “Cada um permite reviver o que quer e merece! E também a escolha de assistir ou não é individual (risos). É isso, você sabe o que é melhor pra você“, completou ela.



Internautas comentaram a interação. “A Beyoncé deve estar preocupada de perder essa querida no show“, disse uma. “Ela ouvia Beyoncé e até dançava, mas foi quando era afroconveniente pra pegar publi. Agora que não precisa mais das narrativas, vem com esse discurso. Uma a menos, é bom deixar a plateia bem escurecida, QueenB ama“, escreveu outra.