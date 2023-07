Reprodução/Instagram Maite Perroni é atriz e cantora

Prestes a estrear na turnê que marca o retorno de “Rebelde”, Maite Perroni revelou o rosto da filha pela primeira vez. Trata-se de Lía, fruto do casamento entre Perroni e o produtor Andrés Tovar. As fotos foram divulgadas pela revista mexicana Quién .



Além das fotos, o casal explicou as mudanças que ocorreram desde o nascimento da herdeira. Dentre elas, a que se aproxima será o afastamento entre mãe e filha e, consequentemente, a parada na amamentação. Isso porque, Maite viajará para se apresentar ao lado de Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann e Christian Chávez nos shows de “Soy Rebelde” .



“Vamos passar quase quatro meses fora de casa e ficaria muito complicado congelar o leite e conseguir conservá-lo da melhor forma. Com o auxílio de pediatras e ginecologistas, tomamos a decisão para que Lía pudesse ir se adaptando à fórmula de uma forma tranquila”, disse Maite em entrevista à revista Quién.



A atriz e cantora também comentou da rotina, na qual ela precisa conciliar a maternidade e os trabalhos de ensaios e gravações com os integrantes do grupo. Ela, no entanto, afirmou que, embora seja desafiador, ela está esperançosa pelas mudanças que está vivendo.



Confira as fotos do rosto de Lía:

#Exclusiva @maiteperroni y @AndresTovarP nos presentan a su bebé ❤️. Hemos seguido la trayectoria de la RBD por más de 20 años y no podíamos perdernos uno de los momentos más importantes de su vida, su debut como mamá.



Las fotos: https://t.co/ts5oIcUKoI pic.twitter.com/fwk1GALy20 — Quién (@Quien) July 12, 2023