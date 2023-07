Reprodução / GloboNews Fernanda Rouvenat briga com mosquitos

Fernanda Rouvenat, repórter da Globonews, teve que lutar contra alguns mosquitos durante a transmissão ao vivo e acabou sendo zuada pelo apresentador Octavio Guedes.

A repórter fazia um ao vivo perto da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento sobre a tentativa de anular as eleições, quando mosquitos começaram a atacá-la.

Assim que os mosquitos começaram a incomodar, a repórter começou a “lutar” com os insetos, usando seu microfone para espantá-los. Em nenhum momento Fernanda parou de ler o depoimento de Bolsonaro enquanto brigava com os mosquitos. O momento durou cerca de quase três minutos.

No fim da reportagem, o apresentador Octavio Guedes brincou com a situação. "É porque a Fernanda estava lutando que acho com mosquito ali numa hora. Tinha um mosquito tentando boicotar a Fernanda", comentou ele.

"Eu conheço esses problemas. Legal que ela tentava, ela lutava esgrima com o mosquito", zombou Octavio. A sua co-apresentadora, Julia Duailibi, respondeu brincando: "Você precisa aprender com ela para deixar de engolir os mosquitos".

O comentário de Julia faz referência ao momento em que Octavio engoliu um mosquito em uma transmissão ao vivo em dezembro do ano passado.

Terminou depoimento de Bolsonaro à PF. O repórter da Márcio Falcão, da @tvglobo , teve acesso ao relato. O ex-presidente confirmou que se encontrou com Marcos do Val, mas negou existência de plano para gravar Alexandre de Moraes. @frouvenat leu o depoimento. Confira.



➡ Assista… pic.twitter.com/IRrIdHoJN4 — GloboNews (@GloboNews) July 12, 2023