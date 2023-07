Reprodução/Instagram - 12.07.2023 Fernanda Torres e Fernanda Montenegro vão homenagear Zé Celso





O Teatro Oficina divulgou as ações que serão realizadas no sétimo dia desde a morte de Zé Celso, fundador do espaço, nesta quinta-feira (13). O dramaturgo será homenageado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que darão início aos tributos em memória do diretor, que morreu aos 86 anos após sofrer queimaduras em um incêndio do apartamento em que morava em São Paulo.

Às 16h, ocorrerá a lavagem da calçada do Teatro seguida de plantio do ipê-menino, um presente das atrizes. "No mistério que é a vida, ao plantar uma árvore nesse nosso chão, eu acho que, ao se enraizar, ela alcança o sagrado. Essa árvore simboliza a nossa cultura nesse espaço que está aqui diante de nós. Simboliza o Oficina. Essa árvore, viu Zé, essa árvore é você", afirmou Montenegro.





A missa de sétimo dia está marcada para às 19h30 na Igreja Nossa Senhora da Achiropita, no Bixiga, região central da cidade. Os atos de homenagem terminam no Teatro, com a apresentação do espetáculo "Go Back Torqu4to".

"A companhia convida nosso público adorado a participar de algum desses atos e segue em cartaz no final de semana com Mutação de Apoteose mantendo o pulso do Oficina aceso-vivo nesse terreyro de teatro que agora tem como encantado em seu panteão nosso amado Exu das Artes Cênicas", finalizou a publicação do Teatro Oficina.





