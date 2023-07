Reprodução/Globo - 03.03.2023 Xuxa falou de carreira e vida pessoal no 'Fantástico'

Xuxa, 60 anos, participou do novo episódio do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Ela aproveitou a conversa para revelar detalhes do início da vida sexual.

A apresentadora contou que queria perder a virgindade ainda na adolescência, que chorava por não conseguir e que ainda chegou a implorar para um homem ter relações com ela.

"Perdi a virginidade com 17 para 18 anos. Eu queria deixar de ser virgem porque comecei como modelo aos 16 anos e tinha apelido, as modelos não falam alguns assuntos por eu ser virgem, e era muito chato. Eu chegava em casa chorando, falava para a minha mãe que eu queria deixar de ser virgem. Ela falava 'calma, vai ser no momento certo'. E não era o momento certo. Uma vez eu fiquei pelada na frente de um cara e falei 'vamos!', ele disse 'você é virgem, né?! Não, não'", disse.

De acordo com Xuxa, ser virgem “atrapalhava” sua vida profissional como modelo, já que ela era vista como um símbolo sexual mas ainda era virgem. "Era uma situação que não era agradável ficar naquela posição. Fora que eu não me conhecia. É ruim na fotografia fazer cara de tesão ou de sexy se você não sabe o que é isso."

“Eu queria logo [perder a virgindade]... foi esquisito, não foi bacana. Foi no meu carro, uma situação muito ruim", falou sobre sua primeira vez.

Para ela, a descoberta sexual aconteceu durante o namoro com Pelé. Ela conta que o jogador ficava surpreso por ela não saber certos detalhes sexuais. "Ele falava 'não acredito que você nunca viu isso, nunca tenha feito isso'. Foi realmente a primeira transa porque eu transei com um homem do jeito que deveria ser, e foi com ele."

Xuxa aproveitou para dividir como era seu relacionamento com Pelé: "Ele falava na terceira pessoa. Ele tinha três personalidades: o Dico [apelido], o Edson [nome] e o Pelé [nome artístico]. Ele dizia que tinha que ter outras mulheres. Por isso que ele inventou aquela história de amizade colorida, e eu ficava repetindo. Eu, com 17 anos, repetia o que ele falava. Ele dizia 'as mulheres ficam dando em cima do Pelé, mas não se preocupa porque na hora em que o Pelé estava transando, eu estava pensando em você. Eu ficava na dúvida se achava que tinha que aceitar uma traição sem querer. Não era uma relação aberta. Eu não podia fazer tudo, e ele podia porque não era ele, era o Pelé. Lembrando que era minha primeira relação, então eu não sabia comparar se outra era mais sadia.”

A apresentadora e o jogador tiveram um relacionamento de 6 anos, que começou quando Xuxa tinha 17 anos e ele, 41.