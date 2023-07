Reprodução / Instagram Militão e Karoline Lima

Karoline Lima e Éder Militão geraram uma grande polêmica após o aniversário de um ano da filha deles, Cecília, na última segunda-feira (10). Após desavenças e processos os dois cantaram e dançaram juntos, em clima de paz. Com isso, muitos internautas desconfiaram que o ex-casal tivesse relembrado os velhos tempos e dormido junto na madrugada desta terça-feira (11). Mas a advogada da influencer fez questão de negar os boatos.



Após a página do Instagram @gossipdodia postar que eles teria passado a noite junto, Gabrielle Garcia, advogada de Karoline, comentou: "Mentira. Jamais aconteceu isso".



A advogada ainda teria criticado um post, curtido por Cássia Lourenço, namorada de Militão, dizendo que a aproximação dos dois na festa era uma "papagaiada". “Papagaiada é postar uma foto com s*ngue escorrendo da boca antes de ir para festa da sua enteada escrevendo: look do dia. Isso sim”, disse ela, se referindo a um post que a atual do jogador fez.



Cássia apareceu com semblante sério no aniversário de Cecília e a web desconfiou que ela estaria incomodada com Karoline Lima e Éder Militão juntos. Além disso, o perfil @gossipdodia informou que a loira foi embora cedo do evento e teria pedido para que uma amiga ficasse de olho no jogador e o afastasse da mãe de Cecília. Além disso, internautas repararam que Militão tinha tirado a aliança ao decorrer da festa.







