Reprodução/ Twitter Web repara que Éder Militão tirou aliança em aniversário da filha

Após se divertir na festa de uma no da filha Cecília, Éder Militão chamou a atenção dos internautas. Isso porque o jogador apareceu sem aliança no final do evento. O atleta ainda passou a noite bem próxima de Karoline Lima, mãe da pequena que se separou dele.



Na festa, que acomteceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, com a temática de Circo, Éder dançou e cantor com Karoline Lima. E Cássia Lourenço, namorada do jogador, parece não ter gostado muito. A influencer foi vista com um semblante bastante na celebração.

Além disso, de acordo com o perfil do Instagram @gossipdodia, Cássia teria deixado o local mais cedo do que Militão, e pediu para que uma amiga ficasse de olho no pai da aniversariante e em Karoline Lima.



A página informou que tal amiga ainda teria agredido a mãe de Cecília. arremessando uma lata de doce contra ela. Por isso, ela teria sido expulsa da festa pela família de Éder Militão.

