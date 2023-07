Reprodução / Instagram Militão e Karoline Lima

Segundo o portal Gossip do Dia, Éder Militão deu carona até o hotel para a ex, Karoline Lima, após a festa de aniversário de um ano da filha.

Vale lembrar que a atual de Éder estava na festa, mas teria ido embora mais cedo incomodada com a reaproximação do namorado com a ex.

Na web, os internautas comentaram o acontecimento: “Meu maior desvio de caráter é shippar esse casal”, apoiou uma. “Meninas, mulheres, NÃO! Nada de shippar a volta deles, só se vocês não gostarem da Karol. Shippar amizade pelo bem da Cecília, SIM. Por favor né”, disse outra. “SIM, É ERRADO SHIPPAR!!! Se realmente gostam dela, não vão desejar este homem pra ela, Karol já passou por poucas e boas nas mãos dele, ele não a merece.”, afirmou outra.