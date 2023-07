Reprodução/ Instagram Cássia teria ido embora de festa por aproximação de Militão e Karoline

Na última segunda-feira (10), aconteceu o aniversário de um ano da filha da influencer Karoline Lima e do jogador Éder Militão, Cecília. Os dois superaram as desavenças e decidiram fazer uma festa juntos, mas Cássia, namorada do jogador, parece não ter gostado muito da reconciliação do ex-casal, segundo a web. Ela teria até ido embora após a aproximação dos dois.



Um vídeo de Cássia dançando com uma amiga viralizou nas redes sociais. Ela aparece séria nas imagens e internautas desconfiaram que a namorada de Militão estaria incomodada.



eita que teve alguém que se estressou no aniversário pic.twitter.com/s2YoWEEVya — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 11, 2023

Além disso, rumores dizem que a loira pediu que uma amiga ficasse de olho em Karol e Éder e afastasse os dois. Vale pontuar que o ex-casal posou para fotos e vídeos juntos da filha e também cantaram juntos.

a mulher que foi expulsa por pedido do Militão pq jogou uma coisa na Karoline era simplesmente amiga da Cassia e estava na missão de ficar de olho no Militão kkkkk essa fofoca só melhora OLHA ESSE VÍDEO VEI pic.twitter.com/JsdKaQrjp9 — ana (@daeaelin) July 11, 2023













Esse homem não tirou os olhos da Karol… FORÇA CÁSSIA, desça daí!!! pic.twitter.com/7SW4sBCYib — ligeirinha 👽 (@mundinhorealit1) July 11, 2023





E tem mais. Segundo o perfil @gossipdodia do Instagram, Cássia teria ido embora após a aproximação de Karol e Militão. A página também informou que uma suposta amiga de Cássia teria jogado uma latinha na Karol e, por isso, foi expulsa da festa.







