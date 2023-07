Reprodução / Instagram / @andreammota Andréa Mota rebate críticas online

Andréa Mota, viúva e mãe de dois filhos de Leandro, da antiga dupla com Leonardo, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram este fim de semana. Ela respondeu perguntas sobre sua última gravidez e seu casamento com Fernando Alves Carmo, com quem teve Gabriel em abril deste ano aos 47 anos.

Cinco anos após a morte de Leandro, por um câncer raro de pulmão, Andréa se casou com Fernando em 1998. Ela possui mais dois filhos com o marido atual.

Uma seguidora perguntou se ela apaga os comentários negativos das postagens sobre sua gravidez. "Só perco tempo com coisas boas. No caso desses comentários ruins eu nem leio e também não preciso apagar. Se a pessoa me segue e ainda comenta mal deve ser muito mal-amada ou infeliz. Tenho dó", pontuou.

Andréa também garantiu que a “fábrica fechou” quando perguntaram se ela queria ter mais filhos.

A ex-modelo revelou que recebeu muitas críticas por ter engravidado aos 47 anos. "A maioria sempre vai nos criticar. Mas a opinião dessas pessoas vale zero para mim. Se querem e podem fazer, façam enquanto há tempo", disse encorajando uma seguidora que disse querer engravidar tardiamente.

Ela explicou que apesar de Gabriel ter sido planejado, ele não nasceu no tempo planejado: “Ele foi planejado, mas não veio no momento que planejei. Veio no momento que Deus planejou para mim". E também contou que está tendo que complementar a amamentação desta vez. "É estranho, pois sempre tive muito leite, mas após a cirurgia no seio, minha produção para esta amamentação ficou prejudicada", falou.

A viúva de Leandro também expôs que a última gravidez foi atingida por veio de fertilização in vitro (FIV). "Mas, como já disse, foi um processo longo e não na hora que eu quis. E sim na hora que Deus me permitiu. Mas desejei muito meu quinto filho".

Andréa ainda deu detalhes da gravidez como uma mulher mais velha: "Gente, acredito que se cuidar durante a gravidez é a melhor atitude. Nessa última gravidez, engordei 9 kg, pressão maravilhosa e ainda malhei a gravidez toda".