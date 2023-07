Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Madonna

Madonna deu um susto nos fãs, recentemente, quando ficou internada na UTI devido a uma infecção bacteriana. Após receber alta, a cantora estabeleceu regras estritas de como o legado e a fortuna de US$ 850 milhões, aproximadamente R$ 4 bilhões, dela devem ser administrados depois que ela morrer.



Madonna foi enfática e rígida com algumas exigências, de acordo com o jornal britânico The Sun. A cantora de 64 anos proibiu o uso de hologramas com a imagem dela em shows póstumos.

Segundo uma fonte próxima à artista, Madonna acredita que “com exceção do Abba Voyage, o uso de hologramas para dar vida aos artistas tem sido questionável, para dizer o mínimo”.

A cantora também estaria preocupada com possíveis tensões entre os filhos em relação à divisão da herança. Por isso, Madonna decidiu separar os fundo e os direitors das músicas delas igualmente entre os herdeiros Lourdes, de 26 anos de idade, Rocoo de 22 anos, David de 17 anos, Mercy de 16 anos e as gêmeas Estere e Stelle, de 10 anos.

