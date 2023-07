Reprodução/Instagram - 10.07.2023 Brunna Gonçalves alfinetou famosos após show de Ludmilla e nomes de Bruna Marquezine e Jade Picon repercutiram na web





Brunna Gonçalves voltou a falar da presença de celebridades no "Numanice", show de Ludmilla, após alfinetar famosos que não fizeram publicações nas redes sociais sobre a apresentação da esposa . Bruna Marquezine e Jade Picon curtiram o evento e repercutiram na web após a indireta, já que internautas apontaram que elas postaram registros da performance da cantora depois do desabafo da bailarina.

A ex-BBB avaliou as postagens das atrizes e descartou que teria alfinetado as famosas. "Gente, não surta. Adoro a Bruna e a Jade, não teria motivo algum para isso ser para elas [risos] Vocês inventam cada 'fic'. A Bruna é super 'low profile' [discreta] e a Jade está com a gente desde os primeiros. Assunto encerrado", escreveu na página "Alfinetei Teen".





A indireta de Brunna aconteceu no perfil da rede social Threads: "Rindo muito desse povo que se acaba no Numanice, até na fila do after fica, mas não posta um stories do show para não deitar para Ludmilla".





Além de Marquezine e Picon, também marcaram presença no evento celebridades como Giovanna Lancelotti, Nicolas Prattes, David Brazil, Jhonatan Azevedo, Gabriel Fop, Sarah Aline, Gabriel Santana, Vini Jr., Aghata Moreira e Rodrigo Simas, Gui Araújo e Tilia.

