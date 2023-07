Reprodução Instagram - 10.07.2023 Anitta e Kim Kardashian juntas em desfile

A sequência de eventos luxuosos da Dolce&Gabbana aconteceu no último domingo (9) e promoveu o encontro da empresária Kim Kardashian e da cantora Anitta. Por meio de um álbum de fotos publicado no Instagram - o qual já acumula mais de três milhões de curtidas -, Kardashian postou cliques ao lado da artista brasileira.



O evento aconteceu em Puglia, que fica na região sul da Itália, onde ocorreu o evento da Alta Joalheria. Durante a exibição do desfile, as duas sentaram juntas. O look escolhido por ambas foi composto por vestidos, saltos e acessórios, como brincos, anéis e colares.



Além de se encontrar com a cantora Anitta, a empresária Kim Kardashian posou ao lado de outras celebridades que marcaram presença no evento. Dentre elas, destacam-se: Kris Jenner, Angela Basset, Helen Mirren, Kerry Washington, Rosie Huntington-Whiteley e Fran Drescher.



Conhecida pelo reality “Keeping Up With the Kardashians”, Kim é filha de Robert Kardashian e Kris Jenner, e irmã de Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.



