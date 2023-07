Reprodução/ Instagram Cleo Pires se casa pela terceira vez com marido D'Lucca

No último domingo (9), Cleo se casou pela terceira vez com o marido, o cantor Leandro D'Lucca. A cerimônia aconteceu em frente a uma cachoeira e teve a presença da família do casal.

Orlando Morais, padrasto da atriz, esteve presente e foi quem compartilhou as fotos da cerimônia no Instagram. Nas imagens, o casal aparece de branco. Glória Pires, mãe da atriz, e as irmãs Ana e Anttonia também estavam no casamento.

Cleo entrou na cerimônia com a mãe, e Orlando foi o responsável pela trilha sonoras do momento. Os noivos ficaram o momento todo descalços.



A atriz e cantora casou pela primeira vez com D'Lucca em julho de 202, em meio a pandemia de Covid-19. A cerimônia aconteceu apenas com a presença das testemunhas, sem festa. A segunda vez foi no ano passado, também em julho, em um centro de candomblé.

