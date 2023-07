Reprodução / YouTube Kleber Bambam reclama de encontro com irmã de Neymar

Durante entrevista para o podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Kleber Bambam relembrou quando encontrou Rafaella Santos em um restaurante recentemente em São Paulo.

Segundo o campeão do BBB1, a irmã de Neymar mal o cumprimentou. "Ela (Rafaella) nem me cumprimentou direito. E ela me conhece. Ela entrou, cumprimentou o Sérgio e falou um 'oi' bem sem vontade para mim. Não achei legal a atitude dela", começou e teve a confirmação de Sérgio que estava com ele durante o momento.

Bambam continuou a criticar Rafaella: "Se falam dela, é porque ela é a irmã do Neymar. Quem é ela? Ela é apresentadora? Não! É cantora?, Não! É atriz? É influenciadora? Não! O que você é? Tem que perguntar para ela, para ela me dar um 'oi' daquele jeito. Tem que ser simpática".

Ele chegou a comparar a irmã do craque com Neymar pai, que segundo ele é muito simpático. "Apesar de ela ser uma pessoa pública hoje, não vi nenhum talento nela. Não sei se ela é cantora, não apresenta podcast, não é atriz. O que ela é? Para mim, ela tem que ser simpática com todo mundo. Então, quando ela sai de casa tem que dar 'oi' para todo mundo, porque ela tem uma marca nas costas dela, que é o irmão dela, que puxa o nome dela para cima. Não achei que foi legal o que ela fez. Não gostei! O que ela é? Nada! Só a irmã de Neymar!".

Bambam aproveitou para criticar Neymar também. "Eu, particularmente, acho o Neymar meio malinha. E a irmã dele também é malinha. Outro dia o vi no pagode eu achei não sendo legal com as pessoas. Ele não foi tão bacana com as pessoas, simpático. É isso, não preciso dele para nada, ele não precisa de mim para nada. Caminhos diferentes, mas tem que ser dito. O cara quando é um astro, queria ou não queira ele é o mais popular hoje, quando sai de casa tem que ser muito simpático. Ele é o número um hoje e tem que tratar todo mundo bem. É que nem eu. Quando saio na rua, eu falo com todo mundo, para mim está tudo certo”, falou.

"Neymar tem que ser mais carismático, nas entrevistas tem que ser mais sorridente. Não tem que ficar 'vasilinando', e a irmã dele é a irmã dele. O que ela é? Nada, é a irmã do Neymar", finalizou.