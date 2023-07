Reprodução/Instagram Anitta desmente Felipe Neto após fofoca sobre Lewis Hamilton

Na noite deste sábado (8), Anitta deu uma pausa em seus compromissos internacionais para dar uma olhadinha no Instagram e aproveitou para desmentir uma fala de Felipe Neto . O youtuber afirmou durante uma live que a cantora disse para ele que o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton é muito "grudento".

"Boa noite. Isso não é verdade. Obrigada", escreveu Anitta nos comentários de uma publicação de um perfil de fofocas no Instagram.

Vale lembrar que a brasileira já admitiu ter vivido um affair com o automobilista britânico.

Durante a live, Felipe Neto falava sobre Lewis Hamilton quando, despretensiosamente, soltou: "Mas a Anitta falou que ele é meio grudento. Falou isso para mim real. Acabei de soltar uma fofoca aqui". Ao perceber o deslize, o influenciador começa a rir e fica sem graça.

Em fevereiro deste ano, Anitta e Felipe Neto tiveram um atrito depois que o youtuber criticou a artista por não se pronunciar sobre os ataques dos fãs à cantora norte-americana Samara Joy , vencedora da categoria Artista Revelação do Grammy 2023, premiação à qual a brasileira também concorria.

"Acho que a Anitta tem um defeito grande. E eu tenho vários! A Anitta tem um, eu tenho milhões. O defeito grave dela é que ela escolhe os piores momentos para calar a boca", disse ele à época. Na ocasião, a voz de "Envolver" deixou de seguir o influenciador nas redes sociais.

